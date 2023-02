CAFESG distribuyó 200 guardapolvos para el inicio de clases 2023 en Federación

Con la coordinación de la vocal de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) oriunda de Federación, Celeste Lorenz, doscientos chicos de bajos recursos de la mencionada ciudad, recibieron sus guardapolvos nuevos de manera gratuita para comenzar este lunes un nuevo inicio de clases.

Las prendas, fueron entregadas en la Delegación que el organismo provincial tiene en Federación, teniendo en cuenta como criterios para realizar la entrega el nivel de ingresos familiar, si hay hermanos en la misma familia, la zona donde viven, etc.

“Ni bien me enteré me inscribí, imagínate que yo soy madre soltera de tres niños, tengo una nena de 9, un nene de 7 y el chiquito de 2” relató Ludmila Enríquez; “esto es una gran ayuda para mí, falta muy poco para el comienzo de clases y me falta comprar muchas cosas todavía, y que me resuelvan el tema de los guardapolvos es una gran cosa, estoy muy agradecida”.

“Mis hijos van a estar muy contentos, los dos más grandes van a la Escuela Nº 64 José Hernández a segundo y cuarto grado, les gusta mucho ir a la escuela, tienen muy lindas notas” finalizó una de las mamás que fueron beneficiadas con la entrega.

Los guardapolvos fueron confeccionados por la Cooperativa textil “Manos Federaenses” de la localidad de Federación, con mano de obra gratuita en retribución por las capacitaciones recibidas desde CAFESG, y el material también fue provisto por el organismo provincial.

Es importante destacar que desde hace más de dos años CAFESG implementa en dicha localidad el programa de fortalecimiento del sector textil en la Cooperativa “Manos Federaenses”, haciendo hincapié en diferentes líneas de acción como, instancias de formación organizada, capacitación de diseño, confección textil, manejo de máquinas industriales, capacitación integral de procesos asociativos y cooperativos.

www.discofm.com.ar