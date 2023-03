Bordet propuso restablecer la exportación avícola por regiones ante autoridades de Estados Unidos

El gobernador Gustavo Bordet valoró los resultados de la misión comercial a Estados Unidos. Destacó los avances para concretar la visita de empresas norteamericanas a la provincia, y gestionó medidas para sostener las exportaciones avícolas de Entre Ríos ante el brote de gripe aviar en Neuquén.

“Entre Ríos no solo es el principal productor de pollo de la Argentina sino el principal exportador. De esto depende la sostenibilidad de muchas granjas y también la fuente de empleo de muchas personas que trabajan en los frigoríficos procesadores de pollos”, expresó el mandatario entrerriano.



En ese marco, mantuvo un encuentro de trabajo con la subsecretaria de Agricultura para Comercio Exterior y Asuntos Agrícolas Internacionales de Estados Unidos, Alexis Taylor y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, en la que “generamos estrategias conjuntas para poder restablecer por regiones o zonas las exportaciones de pollo”.



“Los casos de gripe aviar que se produjeron en la Argentina fueron en Neuquén, en Entre Ríos no hay ningún caso. Lo que estamos planteando, como se hizo en Estados Unidos, es regionalizar. Es decir, si Entre Ríos no presenta casos de gripe aviar, poder seguir con las exportaciones de nuestros productos avícolas a más de 60 países en el mundo”, detalló Bordet.



“Todos estos temas los hablamos en el Departamento de Agricultura y estamos buscando estas estrategias junto con el secretario Juan José Bahillo, con las gestiones en el Senasa y, por supuesto, con los productores y procesadores para poder resolver esta situación que se presentó”.



Por otra parte, el mandatario provincial resaltó que “hemos planteado un incremento de la cuota de exportaciones de carnes bovina a Estados Unidos, que también tuvo una muy buena recepción”, y precisó que “se irá trabajando entre la Secretaría de Agricultura de Argentina y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para incrementar la cuota del mercado estadounidense de carne argentina que, dicho sea de paso, tiene una muy buena aceptación en las góndolas de este país”.



Bordet desarrolló distintas agendas de trabajo en Washinton y Nueva York enfocado en la búsqueda de inversiones productivas para la provincia, y la apertura y ampliación del mercado norteamericano a distintos productos entrerrianos. Fue en el marco de la misión comercial financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estuvo acompañado por el ministro de Economía, Hugo Ballay y, en Washington, participó también Bahillo.



Además, puso de relieve el diálogo con los tenedores de títulos del bono que emitió la provincia en 2017, y la valoración que hicieron los inversionistas sobre la solidez fiscal y financiera de Entre Ríos. “Regresamos muy satisfechos porque colmamos las expectativas en el inicio de esta misión comercial y técnica”, afirmó el mandatario entrerriano.



Misión comercial inversa



Al realizar un balance de la misión, Bordet destacó la posibilidad de concretar “lo que se denomina una misión comercial inversa”. Es decir, “empresas de Estados Unidos que vendrán en junio a nuestra provincia para buscar oportunidades de negocios con contrapartes entrerrianas”, precisó.



Explicó que esta misión inversa brindará oportunidades a “muchas empresas de las economías regionales”. “De aquí a junio, ya firmado el convenio, empezaremos trabajar en la agenda para construir una buena oportunidad para muchas empresas del sector agroindustrial de Entre Ríos”, agregó.



Subrayó que junto a Bahillo se reunieron con la subsecretaria de Agricultura para Comercio Exterior y Asuntos Agrícolas Internacionales de Estados Unidos, Alexis Taylor. Durante el encuentro avanzaron “en la introducción y exportación de cítricos dulces entrerrianos al mercado noretamericano, que resulta muy importante y es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo”, apuntó.



Solidez fiscal y financiera de Entre Ríos



Luego se refirió a la agenda desarrollada junto con Ballay en Nueva York. “Emprendimos una ronda con todos los tenedores de deuda de nuestra provincia para generar las condiciones de confianza respecto al cumplimiento que estamos teniendo”, expresó.



“Entre Ríos es la primera provincia de Argentina que comienza a amortizar capital, y esto habla de la solidez del sistema financiero entrerriano que permite, no solo hacer frente a los compromisos que habíamos asumido, sino también generar obra pública, asistencia en salud a la población, condiciones de acompañamiento a nuestros sectores productivos y poder llevar adelante una gestión de gobierno ordenada y previsible”, resaltó Bordet.

