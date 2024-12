La Caja de Jubilaciones avanzó en una gestión histórica ante Anses y sigue bajando el déficit

Tras recomponer el vínculo con Anses, la Caja de Jubilaciones de la provincia logró el reconocimiento de una deuda de 26 mil millones, que la Nación comenzó a pagar luego de la firma de un convenio por parte del gobernador Rogelio Frigerio. A su vez, los números de la evolución del déficit correspondientes a noviembre de 2024 muestran una baja sostenida que ya superó los 15 puntos.

«Cuando comenzamos la gestión, vimos que la Caja no interactuaba con Anses desde 2017. No había constancia de nada, ni estaban aprobados los balances de los últimos cuatro años», recordó el presidente del organismo, Gastón Bagnat. «Mal podía hacerse alguna gestión si no estaban ni siquiera los papeles al día», advirtió.

«Fuimos subiendo toda la información desde 2017 al sistema, corrigiendo lo que nos pedía Anses y así logramos que Entre Ríos sea la primera provincia que firmó un convenio para restituir los anticipos», explicó el funcionario.

En el acuerdo que suscribió días pasados el gobernador, se reconoció un déficit de 26 mil millones de pesos, que contrasta con los 7 mil millones recibidos en 2023. La diferencia supera el 300 por ciento. «Para la Caja y para la provincia se trata de una gestión histórica», resaltó Bagnat.

Producto de ese acuerdo, ya se recibió una primera cuota, de un total de 13, por 2 mil millones de pesos. «La pelea de 2025 va a ser que el número de 2024 se acerque más al que pretendemos y así negociar la plata del año que viene», precisó el funcionario.

«Estamos terminando un año con logros trascendentales. Llevamos adelante una gestión firme y comprometida con la defensa de los derechos previsionales y la obtención de recursos esenciales para el funcionamiento del sistema. En ese marco, la reconstrucción del vínculo con Anses marca un antes y un después, sumado a avances concretos en materia financiera y judicial», expuso Bagnat.

Sigue la reducción del déficit

Por otra parte, informó que ya están disponibles en la web de la Caja de Jubilaciones los números de la evolución del déficit correspondientes a noviembre de 2024. Las cifras muestran que se encuentra en 25,01 puntos, lo que representa una baja respecto de los 26,48 puntos de octubre y los 41,12 puntos de enero. «El ordenamiento administrativo y las medidas de salvataje que adoptamos en mayo son las principales razones de esta baja de más de 15 puntos, que consideramos muy positiva», remarcó Bagnat.

En mayo se dispuso que los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales deben aportar una alícuota adicional de tres puntos hasta alcanzar la edad jubilatoria requerida para acceder a la jubilación ordinaria común. Además, se estableció un incremento de tres puntos en los aportes patronales de los trabajadores activos, entre otras medidas.

«Cerramos un año de mucho trabajo con resultados concretos y con una clara señal política: la decisión de priorizar la previsión social, la transparencia en la gestión y la defensa activa de los derechos de nuestros jubilados y pensionados. El futuro se construye con decisiones responsables y una gestión presente», finalizó Bagnat.

