Ola de calor: recomendaciones para evitar problemas en la salud

Una ola de calor se manifiesta con temperaturas significativamente más altas de lo normal para una región y puede provocar problemas de salud, como golpes de calor y deshidratación. Por ello, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reiteró medidas para evitar complicaciones.



Un golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta, generalmente por exposición prolongada al sol. Para evitarlo, es importante hidratarse frecuentemente, sin esperar a sentir sed; evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas; consumir alimentos frescos y livianos; reducir la actividad física intensa; evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16; permanecer en lugares ventilados y frescos; y usar protector solar 30 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarlo cada dos horas.



Si bien puede afectar la salud a cualquier edad, se recomienda especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica y también aquellas que estén expuestas en su ambiente laboral.



Con respecto a las niñas y los niños es necesario ofrecerles continuamente líquidos sin esperar a que los pidan. En cuanto a los bebés es importante sostener la lactancia con frecuencia y asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal. En tanto, para las personas mayores es conveniente no exponerse al sol mientras dure la ola de calor.



El agotamiento por calor es un estado previo al golpe y reconocerlo es clave para prevenir una situación más grave. En este caso, los síntomas pueden ser: sudoración excesiva; piel pálida y fría; sensación de calor sofocante; sed intensa y sequedad en la boca; calambres musculares; agotamiento, cansancio o debilidad; dolores de estómago y cabeza; náuseas o vómitos.



En caso de presentar cualquier síntoma y que no cese, es fundamental concurrir rápidamente a la consulta médica en el hospital o centro de salud más cercano y no automedicarse.

