Diputados opinaron acerca del mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa

Representantes de distintos bloques de la Cámara baja brindaron sus testimonios acerca de lo que dejó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio.

Este sábado, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 146º período de sesiones de la Legislatura, con su mensaje anual a la asamblea legislativa. En su discurso, realizó un balance de las políticas llevadas adelante durante el primer año de su gestión, al tiempo que trazó objetivos a futuro.

Radio Diputados entrevistó a representantes de distintos bloques de la Cámara baja provincial, quienes brindaron sus consideraciones sobre el contenido del mensaje del primer mandatario provincial.

Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) valoró: “En este segundo discurso ante la asamblea legislativa, el gobernador hizo un recuento de las acciones de gobierno en 2024. Hizo referencia a la eliminación de más de 110.000 millones de pesos de déficit fiscal, al equilibrio de las cuentas fiscales y a la reducción del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y a que pudo reactivar el 100% de la obra pública con financiamiento provincial que se encontraba paralizada cuando asumimos el gobierno y con más de 32.000 millones de pesos de deuda de certificados de avances de obra”.

Asimismo, mencionó entre otros de los puntos importantes que el mandatario “reclamó al Senado provincial, con mayoría justicialista, la aprobación del proyecto de ficha limpia, al que ya le dimos media sanción en diputados, a los efectos de brindar más transparencia a los actos de gobierno y elevar los estándares morales de los funcionarios públicos”.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) expresó: “El gobernador fue bastante claro en cómo encontró la situación, el gran déficit y el desorden que había, y cómo poco a poco durante el transcurso del año, se fue generando un superávit, pagando las cuentas, reordenando la obra pública y haciendo una gestión mucho más eficiente”. Destacó también que éste “será un mejor año” en lo económico y “se van a notar los cambios”.

Julia Calleros (Fe y Libertad) resaltó: “Fue un discurso donde dio detalles de los resultados de su gobierno, que también fueron posibles por el esfuerzo que hicieron todos los entrerrianos”. Además, resaltó los anuncios realizados en materia de obras viales y la decisión de descentralizar la Dirección Provincial Vialidad y dar participación a municipios y comunas. “Es un punto muy importante porque es algo que estamos pidiendo en nuestro proyecto de consorcios camineros”, indicó.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular”, indicó: “Nos respondió muchas cosas que estábamos esperando y estamos muy conformes con eso. Lo negativo es que no se habló de discapacidad, que es un tema que trabajo mucho desde la Cámara. Me llama mucho la atención, porque si hay algo que no se habla, es muy difícil llevarlo a cabo. Estamos esperando que se empiece a hablar de una Entre Ríos realmente inclusiva”.

