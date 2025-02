Diputados impulsa una campaña para prevenir la ludopatía

Se realizará una actividad de concientización el sábado en el balneario Thompson. Para dialogar sobre la problemática, estuvieron en Radio Diputados Pablo Cymbalista, director de Prevención y Control de Adicciones, y Gisela Díaz, integrante de Amigos del Río.

Este sábado desde las 9 de la mañana, en el balneario Thompson de Paraná, la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevará adelante una actividad para concientizar sobre la prevención de la ludopatía, en el marco de la campaña denominada “Jugá, pero no te la juegues. Si apostás, perdés”. Será una jornada deportiva, junto con la agrupación Amigos del Río.

Para tratar ese tema y otros relacionados, el presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, recibió a Pablo Cymbalista, director de Prevención y Control de Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia, y a la diputada Carolina Streitenberger, autora de un proyecto de ley que aborda la problemática de la ludopatía.

“Pusimos en conocimiento al presidente de todos los programas que tenemos en la Dirección, inclusive algunos que se van a implementar dentro de la Cámara y otros que tendrán bajada territorial”, dijo el funcionario del Ministerio de Salud, quien también valoró que Hein “se puso al frente de temas como adicciones y suicidio”, además de la ludopatía.

En ese marco, en los estudios de Radio Diputados, dijo que se desarrollarán acciones en conjunto, como programas de capacitación para municipios y la actividad que se realizará el sábado para prevenir la ludopatía. “Como área técnica asesoramos al equipo de Streitenberger en la redacción de su proyecto de ley y analizamos la otra iniciativa (de Stefanía Cora). Esto permite avanzar en una temática que realmente preocupa y, sobre todo, empezar a ponernos a la altura de las otras provincias de la Región Centro que ya tienen una legislación”, indicó Cymbalista.

Por su parte, Gisela Díaz, integrante de Amigos del Río, precisó que la actividad del sábado comenzará a las 9 en el balneario Thompson y está pensada para jóvenes y adultos. Además, participarán otras instituciones que se sumarán a la campaña propuesta por la CDER.

“Se van a brindar clases gratuitas de SUP y después se va a hacer una travesía, bordeando el islote Curupí, en un abrazo a la isla. La idea es invitar a la gente a que se vuelque al deporte, a que conozca otras alternativas de juego. El SUP (Stand Up Paddle), además de ser una actividad física, conecta mucho con la naturaleza, con el aquí y ahora, y se conforma una comunidad muy linda”, contó Díaz.

“El juego siempre es sano. De hecho, los chicos aprenden jugando. Cuando ya se transforma en problemático y después se puede convertir en una ludopatía, es ahí donde tenemos que poner el foco. Es bueno mostrar que está buenísimo el juego cuando se conecta con la naturaleza y al aire libre”, agregó Cymbalista.

