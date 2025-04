Para el Intendente de Feliciano “si el PJ sigue con las mismas caras no va a ser una opción competitiva”

“Debemos dejar los egos de lado, las discusiones del pasado y potenciar a aquellos que han sido elegidos por la gente y que hoy están poniendo la cara y dando soluciones todos los días, con territorio y legitimidad”, sostuvo el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, en relación al rol que tendrá el justicialismo entrerriano en las elecciones legislativas de octubre, según publicó APF Digital.

El Intendente fue entrevistado y dio su opinión sobre diferentes aspectos de la realidad política y económica de la ciudad que gobierno, de la provincia y del país.

A continuación la entrevista completa:

¿Cuál es el estado económico actual de los municipios?

Hablando con el resto de los colegas, tenemos mes a mes cada vez más fragilidad porque la recaudación viene planchada y decreciendo, al igual que la coparticipación.

Este modelo económico actual que, en teoría, tal vez más ficciosamente que real, logró bajar la inflación, está empobreciendo a las provincias y los municipios.

¿No se ve una luz a la salida del túnel?

No, todo lo contrario. Se avizora la luz de un tren que viene de frente. Por ahí, ese tren vendrá más lento, si entran dólares frescos hasta las elecciones, pero todos los indicadores de coparticipación van a hacer temblar las economías regionales, aumentar el desempleo y hacer caer la producción.

¿Los municipios no pueden también hacer un ajuste?

Es que no es cuestión de hacer o no hacer un ajuste. Es una cuestión de humanidad. No podés decir que vamos a déficit cero con gente pasando hambre. Hay que contener a mucha gente que no puede seguir el ritmo actual de aumento de tarifas.

Además los municipios tenemos que hacernos cargo cada día más de ayudas que antes no nos correspondía, reforzarlas o actuar donde el gobierno nacional o provincial se han retirado.

¿Cómo es la relación con el gobierno provincial?

No te voy a decir que es mala porque sería faltar a la verdad. Los funcionarios siempre te atienden, siempre te contestan, se muestran preocupados y demás. Sin embargo, las soluciones de fondo, cosas concretas, palpables, no llegan.

Eso se demuestra con la constante publicidad de lo que pasó hacia atrás, en vez de mostrar soluciones actuales o hechos nuevos de la gestión. Eso no hay.

¿Pensás que el gobierno nacional y provincial van a ir unidos a las elecciones legislativas?

La verdad que no lo sé. Porque en off se quejan de Milei, pero después les apoyan las políticas o normas que les piden en el Congreso. No veo que la provincia de Entre Ríos haya tenido beneficio alguno por ayudar en ello.

¿Será el peronismo, otra vez, la oposición a los gobiernos neoliberales?

Y mirá, yo creo que después del enojo de la gente que, en varios domingos, nos dijo con su voto, no, así no, hoy creo que de a poco la realidad toma fuerza y va alumbrando la ceguera del descontrol.

La insensibilidad social mostrada con los jubilados se transformó en una previsible tragedia y creyeron que eso a nadie le iba a importar. Y así otras cosas. No se puede andar insultando a medio mundo.

¿Alcanzan los desaciertos de Milei para ganar una elección de medio término?

Por supuesto que no. La gente sigue enojada y no quiere saber nada de la política.

Quiere dirigentes que le resuelvan sus problemas. No que sigan avivando las discusiones estériles y las vergüenzas públicas.

¿Qué va a pasar en Entre Ríos con el PJ?

Yo creo en la unidad. Creo que no hay tiempo, ni dinero, ni egos, ni individualidad en este tiempo. La gente se cansó. Si no entendemos eso no nos van a volver a elegir.

Debemos reconstruirnos y avanzar renovadamente hacia delante. No hay otra forma.

Si seguimos con las mismas caras y los mismos modos no vamos a ser una opción competitiva.

¿Quién cree que debe encabezar esta reconstrucción?

No creo que sea alguien en particular. Todos debemos darnos cuenta lo que necesitamos en el peronismo entrerriano. Debemos dejar los egos de lado, las discusiones del pasado y potenciar a aquellos que han sido elegidos por la gente y que hoy están poniendo la cara y dando soluciones todos los días, con territorio y legitimidad.

Necesitamos personas de firmes convicciones que no entren en el toma y daca del gobierno nacional que todo el tiempo intenta comprar voluntades para que sus leyes salgan. Hay que poner un freno y un control más fuerte al gobierno nacional.

¿Puede ser algún intendente quien esté en esas listas?

¿Un candidato? Sí, por qué no? O un senador/a. Cualquier compañero o compañera que represente el cambio de paradigma que la gente está queriendo.

Repito, no podemos repetir los mismos errores. Es la oportunidad de cambiar de chip y aggiornarnos a la nueva época.

