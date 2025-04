Se declaró de interés legislativo los 75 años del templo parroquial de San José de Feliciano

Radio Diputados conversó con el docente Miguel Fernández, quien lleva adelante una investigación histórica sobre los orígenes de San José de Feliciano que lo llevó a descubrir antecedentes hasta ahora desconocidos.

Por iniciativa de la diputada María Elena Romero fueron declarados de interés legislativo los actos en conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de la inauguración del actual templo parroquial católico de la ciudad de San José de Feliciano, y expresando el reconocimiento a la prolífica y trascendente tarea pastoral del presbítero Gabriel Jorge Villón en esa localidad.



“En efecto, el 19 de marzo de 1950 se inauguró el actual templo parroquial no solo diseñado por el presbítero Gabriel Villón, sino también fruto de su empeño, tesón y desprendimiento patrimonial. Este religioso, cual constructor de la edad media, no pudo ver culminado su trabajo, dado que falleció poco días antes de la inauguración”, según consta en la Declaración de interés.



El profesor de Historia e investigador local Miguel Fernández dialogó con la Radio de la Cámara de Diputados para comentar detalles de los primeros tiempos de la localidad del norte de la provincia. “La historia del pueblo se remonta a la primera capilla, de 1823. Ahí se crea el pueblo, no hubo decreto o una fundación, si no que surge en torno a una capilla dedicada a San José. No había prácticamente nada de la historia del pueblo, había muchas dudas, por lo que fui investigando a través de los documentos, queríamos saber cómo llegamos a ser como somos hoy”, explicó.



“Hasta este momento, se tomaba como historia lo que estaba en un documento que escribió un sacerdote de la segunda iglesia, levantada en 1865. Escribe una Memoria Histórica y había datos que no cerraban. Buscando en el archivo del Arzobispado, corroboramos que el origen del pueblo no fue en 1818 como se creía, si no en 1823, a través de una carta escrita a Urquiza y otros documentos”, detalló.



En cuanto a por qué se formó el pueblo, Hernández comentó que “esta zona se conocía como la Selva de Montiel, apartada, con grandes dificultades de comunicación, pero se crea una comandancia militar por una cuestión estratégica. Estábamos en plena lucha entre unitarios y federales y para vigilar la frontera con las otras provincias, al no haber un curso de agua, había que limitar el paso de otra manera”, detalló el docente.



“Estaban todas las autoridades departamentales, militares, justicia de paz, rentas, que luego se trasladan a La Paz y el pueblo queda abandonado, por lo que ese primer asentamiento fue incendiado y saqueado por unitarios. Hasta 1860 que va a resurgir, ya que por orden de Urquiza se levanta la segunda capilla. Esto ocurre porque él tenía dos campamentos militares, donde reunía sus tropas, uno cerca del Palacio San José y otro en nuestra zona, en lo que se conoce como la Punta de Basualdo, para la guerra de la Triple Alianza, y en ese momento da la orden de refundarlo, cuando ve el estado en el que se encontraba”. El templo que cumple 75 años es el cuarto que se levanta, en 1950.



Con respecto al origen del nombre que lleva la ciudad, después de investigar también, “se pudo saber que San José es por una figura de origen jesuítico del santo encontrado en las orillas cercanas, del río Feliciano, al que quisieron hacerle esa primera capilla. En cuanto a Feliciano, tenemos que remontarnos a la primera fundación de Santa Fe, porque Feliciano Rodríguez era compañero de Juan de Garay, y como era la costumbre, una vez fundada la ciudad (actual Cayastá) distribuyó solares en la planta urbana y una suerte de estancias. A él le tocaron 2 leguas cuadradas, sobre el río Paraná, en la otra banda que era Entre Ríos. Su vecino, Espinoza, le da el primer nombre al arroyo que desembocaba en sus tierras, luego él se casa con su hija, y así pasa a llamarse Feliciano. Ese río nace acá, pero él nunca estuvo por esta zona”, finalizó.

