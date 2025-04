Las repercusiones de la muerte del Papa Francisco contadas desde el Vaticano

Radio Diputados conversó con Mariana Madariaga, comunicadora y trabajadora de la Cámara, quien se encuentra en el Vaticano.

Mariana Madariaga, comunicadora y trabajadora de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, relató desde la plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano cómo se viven los momentos posteriores al fallecimiento del Papa Francisco.





“Tuve que escuchar tres veces la noticia, porque no podía creerlo. No digo esto porque el estado de salud o la edad del Papa nos hicieran imaginar un escenario totalmente distinto, sino porque ayer tuve la oportunidad de estar acá en la plaza de la Basílica, en la misa de domingo de resurrección, donde él no ofició pero hizo el saludo a todo el mundo”, contó.

Luego pudo ver a Francisco muy cerca, cuando hizo un recorrido en el Papa Móvil. “Tuve una imagen que voy a atesorar por siempre. Un Papa emocionado, cansado”, dijo.

“Este devenir de hechos es muy fuerte. Ayer esta plaza saludaba a su pastor y hoy se reúne en comunidad. Muchísima gente va llegando, muy emocionada y rezando. Es un peregrinar intenso”, contó.

En cuanto a los próximos acontecimientos, informó que “esta es una noticia de impacto para la feligresía católica, pero también para el escenario político. Ahora se esperará la llegada de los líderes del mundo que quieran y puedan participar y a la prensa internacional”.

