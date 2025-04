“Intendentes y senadores tendrían que tener injerencia en los candidatos”

Lo dijo el intendente de Feliciano en el marco del proceso electoral que está en marcha. También se refirió a la relación con el gobierno provincial.

Damián Arevalo tiene 42 años y hace un tiempo se lo encuadra en el grupo de sub 40. No se enoja porque ya no califica por edad, sino porque entiende que con esa característica se le baja el precio.

En una entrevista con Página Política, el intendente de San José de Feliciano por el peronismo, que transita su segundo mandato, dejó algunas impresiones sobre el devenir de su partido en un año electoral.

-¿Cómo se lleva con el gobierno provincial?

-Tengo una excelente relación. Es muy cordial. Uno llama y le contestan enseguida y si algún funcionario tiene que ir a hasta la ciudad de uno, va. El tema es que la solución concreta no llega. Nosotros estamos ya a 16 meses del inicio de la gestión sin ninguna obra pública en Feliciano, seguimos con un déficit en el sistema de salud y eso hace que más allá de que tengamos respuestas inmediatas y seamos escuchados, los problemas siguen.

-Hubo una reunión de intendentes en la que, entre otros temas, se analizó la posibilidad de descentralizar la Dirección Provincial de Vialidad. ¿Qué opina? Se lo pregunto a propósito de la obra pública que reclama y del interés de la sociedad en el mejoramiento de rutas y calles según algunos trabajos de consultoras.

-Es una iniciativa más que se ha anunciado. En la Liga (de Intendentes e Intendentas del PJ) lo hemos hablado y hay diferentes opiniones. Hay algunos intendentes que ya estaban trabajando de esa manera, es decir con sus máquinas, en el pueblo y en el éjido. Entonces dicen, bueno, si me vas a pagar por lo que ya hago, genial. Ahora los que no estábamos haciendo eso porque no tenemos la capacidad ni las herramientas, no nos conviene, porque estaríamos tercerizando un servicio.

-Suena razonable, o por lo menos interesante, preguntarle siempre a un intendente por el termómetro social, porque es la figura pública que suele estar más cerca del vecino. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay expectativas, cansancio, desilusión, esperanza?

-La gente se está empezando a preocupar. La pérdida de trabajo es hoy, sin dudas, la principal preocupación. Por otro lado, se empieza a ver cada vez más el corte de las cadenas de pago, pero no de las empresas, sino del vecino con el almacén y el carnicero con su proveedor. También se empezó a dar un proceso de gente que regresa la ciudad. Personas que estaban instalados en otros lados, trabajando hace años, y que perdieron el laburo y vuelven a Feliciano. Lo tenemos contabilizado en unos 400. El otro fenómeno que veo es la pérdida de capacidad de endeudarse. En criollo, pasar la tarjeta por las cuotas fijas.

-¿Cómo está viendo el escenario electoral en su partido?

-Estamos disociados, hay varias líneas, no todos pensamos lo mismo y no tenemos ese ordenador que era el gobernador. Hoy no hay un criterio para establecer una estrategia para resolverlo. Tenemos que trabajar en el mismo campo que viene trabajando la oposición, que es en el campo digital. Si Frigerio pone el tema de la transparencia, bueno, nosotros también tenemos cosas para decir. El Gobernador levantó la bandera de la declaración jurada como una novedad y yo la presento desde 2019, pero además no la presento en un sobre como dice la ley, la pongo en mis redes. A mí no me va a contar nada nuevo, si lo vengo haciendo hace seis años. Bueno, esa es una de las estrategias en la que tenemos que meternos y dar la pelea. ¿La agenda es la corrupción? Bueno, no hay problemas. Estamos llenos de dirigentes que no cometieron ningún delito y si hay sospecha de alguien lo resolverá la Justicia.

-¿Cómo ordenar una propuesta electoral sin esa figura que era el Gobernador, y además sin PASO y sin plata?

-Primero tiene que haber un diálogo institucional y tratar de unir criterios, pero que cada uno pueda expresarse en lo que no está de acuerdo o lo que piensa. Nosotros, por ejemplo, tenemos problemas en la ruta 1 y 22, que no se hicieron en los 20 años que gobernamos. Sería audaz echarle la culpa al Gobernador, pero ¿por qué no le puedo reclamar un bacheo, una mejora?

-Recién decía que había varias líneas. ¿Cuáles identifica?

-Está la que estamos los que hemos ganado elecciones, los que no y quedaron a la expectativa, y quienes han estado mucho tiempo dentro de la política pero a la gente ya no les gustaría verlos de nuevo. Y también están los senadores que han sido elegidos. Los intendentes y senadores tendríamos que tener injerencia en la elección de candidatos, por ahora no veo otro patrón. Si hay otro, bienvenido. Con respecto a las estrategias electorales creo que no debemos perder de vista a todas las ciudades en su conjunto y no solamente a las 4 o 5 más grandes. Esto se evidencia con resultados electorales de los últimos tiempos donde la suma de las victorias del PJ en las ciudades más chicas acompañan o empatan el saldo positivo que votos que te asegura una ciudad grande, esto se corrobora con la cantidad de senadores que hoy tenemos y a dónde pertenecen y viendo los resultados que por ejemplo se dieron en ciudad de Chajarí o en algunas de Paraná campaña que le dieron a Frigerio un caudal de votos casi irremontable.

-¿Ve un escenario de internas en el peronismo?

-Yo creo que no. Bueno, ahí hay otro tema. Si hay internas, a mí como intendente no me pueden pedir que salgamos a pedir dinero a nuestros concejales y funcionarios para alguien que ni siquiera lo conocemos. Yo creo que hay que hacer los esfuerzos para lograr la unidad.

-¿Si pongo una canasta y le pido que la empiece a llenar con nombres que pueden ser candidatos, a quién pondría?

-Intendentes, senadores. De eso estoy convencido. No sé si para que sean, pero sí se los debe tener en cuenta. Si no hay cambio de caras y valores estamos perdidos. Por eso cuando se nos encuadra en sub 40 es como bajarnos el precio, porque no es una cuestión de edad, porque puedo tener las mismas mañanas que uno de 60. Yo, por ejemplo, puedo hablar de los contratos truchos porque no tengo nada que ver, no avalé ni avalo. Y lo puedo decir.

