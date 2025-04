Iniciaron las jornadas de capacitación a rectores del Programa Red de Escuelas que Transforman

Con la participación de 200 rectores, el programa Red de Escuelas que Transforman llevó adelante tres jornadas formativas divididas en dos comisiones, con eje en el liderazgo, el acompañamiento institucional y la transformación de la educación secundaria. El gobernador Rogelio Frigerio participó virtualmente este miércoles de la actividad.

En el marco de su edición 2025, se desarrollaron esta semana tres instancias destinadas a los directivos que integran la red. Las actividades se llevaron a cabo los días 28, 29 y 30 de abril, siendo la última presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El programa, que comenzó en 2024 como una articulación entre el CGE, Fundaciones Grupo Petersen y Fundación Banco Entre Ríos, ya alcanzó a más de 50.000 estudiantes. Este año sumó dos áreas clave: el Plan Integral de Matemática para el Ciclo Orientado y Proyecto de Vida, una propuesta que busca el desarrollo de habilidades para la vida y la construcción del futuro académico y laboral de los estudiantes.

En un mensaje transmitido bajo la modalidad virtual, el gobernador Frigerio sostuvo que «la cooperación con la sociedad civil es fundamental y no nos da vergüenza pedir ayuda, menos aún cuando se trata de mejorar la calidad de la educación de nuestros jóvenes». Aseguró que «si queremos dejar mejor a la provincia de la que lo encontramos, tenemos que empezar por la educación».



Insistió en que «la educación es la única herramienta real que tenemos para igualar oportunidades. Hoy Entre Ríos tiene por primera vez una estrategia educativa clara con objetivos concretos y evaluaciones permanentes. No se puede mejorar lo que no se conoce, no se puede mejorar lo que no se mide», remarcó.

Consideró luego que «la Red de Escuelas que Transforman es parte de esta estrategia y un ejemplo de lo que queremos construir. Con estos niveles de pobreza que tenemos, el lugar donde más tiene que invertir el Estado es en educación. Pero hacerlo bien, con inteligencia y planificación», precisó.

Finalmente, Frigerio dijo que «se habla mucho de libertad, pero sin educación de calidad nadie es verdaderamente libre. Sigamos trabajando juntos para que la escuela vuelva a ser el centro de la comunidad. Cuentan conmigo y con mi equipo. Estamos del mismo lado. Estamos juntos por la educación», concluyó.

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, explicó: «Estamos acompañando a los equipos directivos con herramientas concretas para que lideren procesos de cambio en sus escuelas. Seguimos apuntando a la transformación educativa y Red de Escuelas que Transforman nos permite avanzar hacia una secundaria de innovación y calidad».

A su turno, la vicepresidente de Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro, dijo: «Apostamos al fortalecimiento de nuestras instituciones, por ello continuamos acompañamos los procesos de transformación de la escuela secundaria. Trabajamos de manera articulada en la construcción de espacios de formación desafiantes para nuestros jóvenes, que permitan su desarrollo en el mundo actual. Este programa nos acerca justamente a ello».

Estuvieron presentes acompañando el encuentro el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ludovico Grillo; la directora y fundadora de Somos Red, Agustina Blanco, autoridades de Fundaciones Grupo Petersen, del Banco Entre Ríos, legisladores, funcionarios del gobierno provincial y del Consejo General de Educación junto a los socios estratégicos del programa.

