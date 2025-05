Frigerio propuso mayor control ciudadano, profesionalidad y modernización para los Consejos de la Magistratura

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la apertura de las 38° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de Argentina (Fofecma), que se realiza en Paraná y Santa Fe y reúne a representantes de estos organismos de todo el país para intercambiar ideas y mejorar el sistema judicial.

En el marco del encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Frigerio subrayó la importancia de los Consejos de la Magistratura, que cumplen más de dos décadas en Argentina, ya que «significaron un paso clave institucional en la búsqueda de una justicia más independiente, profesional y transparente», a la vez que consideró que «la calidad de los Consejos de la Magistratura de cada provincia y de la Nación hace a la calidad de nuestra democracia».



«Si el proceso de selección de magistrados es independiente, la Justicia es independiente», dijo el mandatario y expresó que esto es fundamental para «ganar esta batalla en contra de la politización de la justicia; y por qué no también, de la judicialización de la política».



El gobernador insistió en la necesidad de una justicia libre y eficaz para la sociedad: «Los argentinos, así como nosotros los entrerrianos en particular, necesitamos una Justicia que tenga libertad de acción, que no tenga las manos atadas y donde no haya designaciones a dedo». Añadió que «si los que cometen delitos no tienen una condena, se debilita la ley y la democracia»; y que «si la corrupción no tiene castigo, no hay confianza; y así es imposible delinear una hoja de ruta para el desarrollo».



En otro orden, se refirió a la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, por cuyas irregularidades en los concursos para integrarla se decidió declararlos nulos. Paralelamente, mencionó que envió a la Legislatura un proyecto para reformar la ley 11.003, que regula el Consejo de la Magistratura en la provincia, con el objetivo de mejorar la profesionalización, transparencia y participación ciudadana.

Finalmente, enfatizó que «los consejos de la magistratura representan una herramienta institucional indispensable y por eso requieren compromiso político real, profesionalización, modernización y control ciudadano». Hizo referencia a la lucha contra la corrupción en la provincia y afirmó que «hace 16 meses que los entrerrianos decidimos poner fin a esa inercia que hizo de Entre Ríos una de las provincias más alejadas de su potencial».



Cerró su discurso con un llamado a la colaboración: «Cuento con ustedes para seguir transitando este camino de devolverle a los ciudadanos lo que nunca debieron perder».

En el Centro Provincial de Convenciones, estuvieron presentes la vicegobernadora, Alicia Aluani; la presidenta del Fofecma, Edith Miriam Cristiano; el presidente del Colegio de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón; la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Laura Suage; el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Fabián Boleas; y el secretario de Justicia de la provincia, Martin Acevedo Miño; entre otras autoridades.

www.discofm.com.ar