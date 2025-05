Salud recordó las medidas de prevención para evitar intoxicación con monóxido de carbono

Debido a las bajas temperaturas que se registran, las consultas por casos de exposición al monóxido de carbono son más recurrentes. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recordó que son prevenibles aplicándose las medidas adecuadas y con el mantenimiento responsable de los artefactos y sistemas de ventilación en los hogares.

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (Ciaat-ER) de la Dirección General de Epidemiología enfatizó en que el monóxido de carbono es un gas venenoso, sin color ni olor, no irritante y menos denso que el aire, se lo conoce como «el asesino invisible». La intoxicación se produce al inhalarlo y sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, lo que dificulta el diagnóstico. De hecho, en Entre Ríos se registraron 23 casos en 2022, 38 en 2023, 67 en 2024, y 29 a la fecha.

La exposición a este gas puede causar síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones y somnolencia. En casos graves, puede provocar secuelas neurológicas e incluso la muerte. Los grupos más vulnerables son niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia.

Qué hacer ante una intoxicación

Si se sospecha una intoxicación por monóxido de carbono es preciso ventilar de inmediato el ambiente (abrir puertas y ventanas), apagar los artefactos de gas, salir del lugar contaminado, y llamar al servicio de emergencias.

Antes de regresar al domicilio, un gasista matriculado debe revisar las instalaciones y corregir cualquier desperfecto. Todos los artefactos que funcionan a gas o combustible (estufas, calefones, calderas, etc.) deben ser instalados y controlados al menos una vez al año por personal especializado.

Medidas de prevención esenciales

-Garantizar la ventilación permanente de los ambientes (abrir una ventana al menos 5 cm).

-Mantener libres las salidas de gases al exterior.

-Limpiar y revisar anualmente chimeneas y tirajes.

-Encender y apagar braseros o estufas a kerosén en el exterior; retirarlos antes de dormir.

-No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar.

-Mantener las hornallas limpias para evitar mala combustión.

-No instalar calefones a gas en baños. Si ya están allí, deben ser reubicados por un gasista matriculado.

-No dejar niños ni mascotas dentro de vehículos con el motor encendido en espacios cerrados.

Estadísticas

En Argentina, se registran más de 4.000 intoxicaciones y unas 200 muertes al año por inhalación de monóxido de carbono, todas prevenibles con medidas adecuadas.

