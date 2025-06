Boleas: «No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas»

El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, se refirió a la revisión del régimen de horas extraordinarias en la administración pública provincial. «No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas en un trabajo conjunto con los gremios. No pagaremos horas que no se trabajan ni tampoco las que no hagan falta. En un contexto como el que vivimos, es inadmisible», afirmó.

Boleas remarcó que las horas extras «fueron pensadas como una herramienta excepcional, para situaciones concretas donde sea necesario extender la jornada laboral. No para complementar sueldos ni para sostener hábitos que se naturalizaron con el tiempo pero que hoy no resisten ningún análisis de eficiencia ni de justicia».

Precisó que la medida podría tener impacto como mucho sobre un 4% de la totalidad de empleados públicos. En la gran mayoría son los sueldos más altos del escalafón general.

A su vez, el ministro sostuvo que la revisión del sistema no implica un ajuste, sino un acto de respeto. «Respeto por el trabajo genuino, por quienes cumplen, y sobre todo por los contribuyentes que nos sostiene con su esfuerzo todos los días», explicó.

«El régimen actual se desvirtuó. La ley es clara: la jornada laboral concluye pasado el mediodía. Las horas extraordinarias deben ser la excepción, no la regla. Lo que estamos haciendo es revisar y corregir un sistema que muchas veces se sostuvo por comodidad o costumbre, pero que no puede seguir así», agregó.

Finalmente, concluyó: «El esfuerzo no puede recaer siempre en los mismos. Desde el Estado, tenemos que dar el ejemplo. Cuidar los recursos públicos no es solo una obligación legal: es un deber moral con la sociedad».

