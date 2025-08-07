Limpieza y mantenimiento sobre los accesos a la ciudad

Personal de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de San José, realiza trabajos de limpieza y mantenimiento sobre los distintos accesos de la ciudad.

En la mañana de este jueves se llevaron adelante tareas de reacondicionamiento vial sobre el ingreso de Avenida Los Inmigrantes sobre la Autovia Artigas (Ruta 14). Entendiendo que las labores de mantenimiento deben realizarse, el municipio trabaja sobre sectores que corresponden a responsabilidades que trascienden su jurisdicción, pero que para prevenir problemas ocasionados por falta de mantenimiento, se llevan adelante estas tareas de reacondicionamiento con recursos municipales.

Asimismo se realiza la limpieza de cordón cuneta en acceso a Liebig y distintos barrios en la zona este de la localidad como también repaso de banquinas y diferentes calles.

