Construyen conductos de hormigón para mejorar el escurrimiento de las aguas en calle Bv. Valdez de Feliciano

Durante la mañana del pasado miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Secretario de Obras Públicas, recorrió las obras complementarias que el municipio está llevando a cabo para mejorar el escurrimiento de las aguas acumuladas en calle Bv Valdez, recientemente pavimentadas.

Estas obras, tienen por objeto generar conductos qué mejoren la velocidad de escurrimiento del agua de lluvia hacia el arroyo, a ambos lados de dicha calle.

Esta obra es realizada con personal municipal y con fondos propios.

