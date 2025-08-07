Investigación y recuperación de elementos sustraídos en un complejo

En el marco de una investigación iniciada a raíz de un hecho delictivo denunciado recientemente, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento que permitió recuperar elementos sustraídos en un complejo ubicado en inmediaciones del kilómetro 5 de la Ruta 135, jurisdicción de esta ciudad.

El hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Unidad Fiscal de Colón, y tras diversas diligencias investigativas, se logró recabar información precisa que permitía localizar los objetos.

Como resultado de estas averiguaciones, se estableció que los elementos en cuestión se encontraban en poder de una mujer residente en una vivienda situada sobre calle Noailles al 1100, de Colón. En consecuencia, y en cumplimiento de las directivas impartidas por la Fiscalía en turno, se procedió al formal secuestro de dos televisores, uno de 39 pulgadas y otro de 32 pulgadas, ambos relacionados con la causa en curso.

www.discofm.com.ar