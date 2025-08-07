Colisión entre automóvil y motocicleta en San José deja dos adolescentes con lesiones leves

En las últimas horas de la noche de este miércoles, personal policial intervino por un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle Ituzaingó y Centenario, en la ciudad de San José, donde se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo los datos preliminares, el siniestro tuvo lugar alrededor de la medianoche, cuando se produjo una colisión entre un vehículo marca Volkswagen, modelo Vento, conducido por un ciudadano de 34 años y una motocicleta marca Mondial, modelo LD-110 Max-Rt, la cual era guiada por un adolescente de 15 años, quien iba acompañado por otro joven de la misma edad.

A raíz del impacto, ambos ocupantes del rodado de menor porte resultaron con lesiones de carácter leve, siendo asistidos.

www.discofm.com.ar