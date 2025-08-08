Encuentro de Lactancia en el CIC El Brillante: acompañamiento y contención en la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Este 7 de agosto, en el CIC El Brillante, se llevó a cabo un encuentro de lactancia dirigido a embarazadas y puérperas, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La actividad, de carácter gratuito, ofreció un espacio cálido y seguro para la escucha, el intercambio y el acompañamiento.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos e inquietudes vinculados a la lactancia: los inicios y las dificultades habituales, las vivencias emocionales que atraviesan las familias, la desmitificación de creencias comunes y los derechos relacionados con la lactancia. Asimismo, se trabajaron estrategias de sostén y redes de apoyo para acompañar los procesos de crianza.

El encuentro contó con un espacio preparado especialmente para las participantes, infusiones y un ambiente pensado para generar confianza y contención. La actividad reafirma la importancia de abordar la lactancia desde una perspectiva integral, donde el cuidado de la salud mental y la posibilidad de hablar en confianza son ejes centrales.

Compartimos imágenes del encuentro y agradecemos a quienes participaron por construir, en comunidad, espacios que sostienen la maternidad y la paternidad en nuestra ciudad.

