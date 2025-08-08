Avanza la obra del Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra en Feliciano— 08/08/2025 Comentarios desactivados en Avanza la obra del Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra en Feliciano 2
El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la arquitecta Morante, recorrió la obra del Barrio Bernardino para ver los avances de la segunda etapa del sum del barrio que ya esta en construcción.
Con fondos propios, y con una inversión millonaria, ya se pueden ver los avances de la estructura de techos y otras importantes labores que acercan el avance a casi un 70 %.
«Pese al grave contexto económico, seguimos haciendo todos los esfuerzos para no detener las obras planificadas», expresó el Intendente Arévalo.
