Avanza la obra del Centro Comunitario del Barrio Bernardino Pereyra en Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la arquitecta Morante, recorrió la obra del Barrio Bernardino para ver los avances de la segunda etapa del sum del barrio que ya esta en construcción.

Con fondos propios, y con una inversión millonaria, ya se pueden ver los avances de la estructura de techos y otras importantes labores que acercan el avance a casi un 70 %.

«Pese al grave contexto económico, seguimos haciendo todos los esfuerzos para no detener las obras planificadas», expresó el Intendente Arévalo.

www.discofm.com.ar