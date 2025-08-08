Comenzó el relevamiento en territorio para potenciar el termalismo entrerriano

En el marco del programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se inició el trabajo de campo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing orientadas a fortalecer el producto termal. La recorrida abarca las localidades termales de los departamentos Federación, Concordia y Colón.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, en colaboración con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, lleva adelante el relevamiento territorial previsto en el plan integral para la innovación y fortalecimiento del termalismo entrerriano que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La tarea, enmarcada en el programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se inició el pasado miércoles y se extenderá hasta el martes 12 incluyendo visitas a los ocho complejos termales de la región y al pozo y emprendimiento termal de Santa Ana.

El trabajo en territorio es realizado por un equipo de consultoras integrado por la licenciada Teresita van Strate, a cargo del estudio de innovación y calidad en termalismo; la ingeniera Claudia Núñez Sánchez, responsable de la consultoría en sostenibilidad ambiental; y las licenciadas María Eugenia Blanco y Eliana Francou, quienes conducen la consultoría en marketing y comunicación.

En cada localidad, el grupo de profesionales es recibido por intendentes, funcionarios de turismo y referentes técnicos de los complejos termales. La agenda contempla reuniones de trabajo y entrevistas con informantes clave para relevar datos, evaluar las prestaciones y conocer las estrategias de gestión que lleva adelante cada destino.

El miércoles, la recorrida comenzó en Santa Ana, donde el equipo técnico, acompañado por la asesora en Desarrollo de Gestión de la Secretaría de Turismo, Paula Durán, fue recibido por el intendente Rogelio Luis Zanandrea y el director de Turismo, Luis Vago. Y continuó en Chajarí, con la bienvenida del intendente Marcelo Borghesan y el director de Turismo, Julio Zambón.

En los próximos días, las visitas seguirán en los parques termales de Federación, Concordia, Colón, San José y Villa Elisa, completando un itinerario que permitirá obtener un diagnóstico preciso de la situación actual del termalismo en la región.

Estas acciones forman parte de las tres consultorías presentadas recientemente -innovación y calidad, sostenibilidad y marketing comunicacional-. El objetivo es consolidar y proyectar el liderazgo de Entre Ríos como Capital Nacional de los Circuitos Termales, a partir de estrategias que integren calidad, sustentabilidad y promoción efectiva.

