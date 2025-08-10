Hein recorrió la escuela Almafuerte, entregó equipamiento y dialogó con los estudiantes

El titular de la Cámara baja visitó las instalaciones del establecimiento educativo rural ubicado en La Picada. Fue entrevistado por un grupo de alumnos en la radio escolar.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, visitó este jueves la Escuela Normal Rural Almafuerte, donde fue recibido por la directora, Daniela Burkhard, personal de la institución y estudiantes. Luego de recorrer las instalaciones y ser entrevistado por un grupo de alumnos en la radio escolar, entregó equipamiento informático para el establecimiento en reconocimiento por haber participado del programa Visionarios.

El Presidente se interiorizó sobre el proyecto educativo y productivo que se lleva adelante en la escuela, al tiempo que destacó la importancia de la apertura del Poder Legislativo hacia las problemáticas reales de la comunidad: “Como siempre lo venimos pregonando, es importante acercar la Cámara al territorio a través de distintas acciones y, así como un grupo de la escuela participó activamente en la realización de materiales para el programa de radio Visionarios, hoy nosotros estamos aquí para conocerlos un poco más y saber sobre sus fortalezas y también sus necesidades”.

Hein destacó el encuentro con integrantes de la comunidad educativa y lo agradeció. “Para nosotros, escuchar a los chicos es una gran oportunidad. Ver de cerca lo que hacen nos da la posibilidad de colaborar para visibilizar y valorar el trabajo, muchas veces anónimo, que hacen los docentes y directivos de las instituciones. Saber sobre ellos y sus sueños es muy gratificante, es uno de esos días en los que uno agradece haberse involucrado”, reflexionó.

A su turno, la directora escolar valoró el trabajo articulado de ambas instituciones, a partir del programa Visionarios. “Para nuestro proyecto pedagógico, como escuela preuniversitaria, que abarca la posibilidad de formar también para el mundo del trabajo desde las actividades agropecuarias y desde las humanidades, es muy importante que desde órganos como la Cámara de Diputados se planteen líneas y políticas para relacionarse, involucrarse y lo valoramos muchísimo sabiendo que esto no se da todos los días”.

Al referirse a la entrega de la computadora, la directora remarcó su importancia: “Tenemos un espacio de radio en la institución, desde dónde se realizó hoy la entrevista a Hein y muchas veces realizamos las actividades de forma casi artesanal, con pocos recursos, por lo que esta herramienta nos viene muy bien”. La emisora escolar es FM Almafuerte 88.3.

Antes de finalizar, Burkhard mencionó la posibilidad de seguir generando espacios de vinculación. “Considerando el interés que causó en los estudiantes este acercamiento y la entrevista que pudieron realizarle a Hein, varias docentes se acercaron para considerar futuras visitas al recinto de la Cámara, seguir investigando y potenciar la formación ética y ciudadana de nuestros alumnos”, señaló.

La Escuela Normal Rural Almafuerte está ubicada en La Picada, Departamento Paraná, en el ámbito de una Área Natural Protegida. Forma parte de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

www.discofm.com.ar