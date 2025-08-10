La lactancia materna: un acto de amor que nutre y protege

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recuerda que la lactancia materna no solo alimenta, sino que también protege. Es un acto de amor con un profundo impacto en la salud del bebé, de la madre y del sistema sanitario en su conjunto.

La leche materna contiene defensas naturales, anticuerpos, enzimas y factores inmunológicos que ayudan a prevenir enfermedades comunes y graves desde los primeros días de vida.

Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce en un 57 por ciento el riesgo de hospitalización por infecciones respiratorias y en un 76 por ciento por cuadros de diarrea. Estas cifras reflejan el rol fundamental que cumple en la prevención de enfermedades frecuentes en la infancia.

A su vez, estudios respaldados por la Asociación Española de Pediatría (AEP) indican que los bebés que no son amamantados tienen mayor riesgo de desarrollar asma, alergias, diabetes tipo 1 y tipo 2, obesidad infantil e incluso ciertos tipos de cáncer. También se ha comprobado que la lactancia materna puede reducir hasta en un 60 por ciento el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), una de las principales causas de fallecimiento durante el primer año de vida.

En este marco, el médico pediatra Facundo Vivian, del Centro de Salud Juan Baggio de Gualeguaychú, destacó: «Los niños y niñas que fueron amamantados presentan una mejor autorregulación del apetito, menor riesgo de obesidad en la adolescencia y una mejor salud metabólica a largo plazo. Para las madres, además, amamantar tiene beneficios importantes: disminuye el riesgo de hemorragia posparto, cáncer de mama y ovario, y favorece una recuperación física y emocional más rápida».

Finalmente, Vivian subrayó la importancia del compromiso colectivo: «Promover la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Requiere garantizar acompañamiento profesional desde el nacimiento, entornos amigables en centros de salud y espacios laborales, así como políticas públicas que protejan el tiempo y el vínculo entre madre e hijo».

