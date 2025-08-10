Home / La región / El Gobierno provincial invertirá más de 28 millones en obras clave para escuela de Concepción del Uruguay

El Gobierno provincial invertirá más de 28 millones en obras clave para escuela de Concepción del Uruguay

10/08/2025

El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para ejecutar obras de reparación en la escuela N.º 116 Cabo Carlos Misael Pereyra de Concepción del Uruguay. Con una inversión superior a los 28 millones de pesos, se intervendrán sectores clave como el Salón de Usos Múltiples (SUM), el jardín y los patios, dando respuesta a un pedido de la comunidad educativa.
 

El establecimiento cuenta con una matrícula de 159 estudiantes que asisten en doble turno. La intervención apunta a solucionar problemas de filtraciones y deterioro estructural en sectores fundamentales del edificio, como el SUM, el jardín y los patios, donde el agua suele ingresar y acumularse en días de lluvia, afectando el normal desarrollo de las actividades escolares.

El proyecto fue elaborado a partir del relevamiento del equipo zonal del departamento Uruguay de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, en respuesta a la solicitud de la comunidad educativa.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 28.823.460 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La apertura de sobres se realizó en la misma escuela, mediante la modalidad de cotejo de precios, y contó con la participación de la empresa oferente Miguel Angel Bendetti.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, celebró la apertura de sobres para la ejecución de la obra y destacó: «Esta escuela cumple un rol social fundamental en el barrio, brindando contención y resguardo a los gurises».

En cuanto al impacto de estas intervenciones en la infraestructura educativa, señaló que se está llevando adelante una planificación de obras «para dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad educativa. Nuestro compromiso es llegar con soluciones donde más se necesitan, para que cada entrerriano pueda desarrollar sus actividades en un entorno digno, seguro y sin interrupciones por problemas edilicios».

Del acto participaron la jefa zonal departamental de Arquitectura, Claudia Ávalos; personal técnico de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Miguel Ángel Durán; el proyectista de la zonal, Sebastian Zanardi; la directora del establecimiento, Rosana Bordet; la secretaria de la escuela, Patricia Fellay; y la directora Departamental de Escuelas, Marina Isabel Pagani. En representación del diputado provincial Silvio Gallay, asistieron Milagros Osuna y Alba Chechalic.

