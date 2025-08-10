La Sinfónica de Entre Ríos llenó la sala del Teatro Municipal 3 de Febrero

Fue este sábado ante 650 personas. El concierto fue en adhesión al 80º aniversario de la Asociación Mariano Moreno. El organismo está a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) se presentó bajo la dirección de Luis Gorelik. La función contó con la participación del Coro Cantus Firmus, cuya preparación musical estuvo a cargo de Miguel Gómez. Se interpretó en la primera parte el poema sinfónico Mazeppa de Franz Liszt. La segunda parte del programa estuvo dedicada al Réquiem K. 626 de W. A. Mozart, obra que contó con la participación del Coro Cantus Firmus y las voces solistas de Micaela Musto (soprano), Betina Briasco (mezzosoprano), Andrés Mernes (tenor) y Esteban Aránguiz (barítono).

Noche de música y colaboración

Luis Orlando, presidente de la Asociación Mariano Moreno, destacó la colaboración entre entidades en el 80º aniversario de la institución. “Este evento, coorganizado con la Secretaría de Cultura, demuestra la importancia de trabajar juntos en un proyecto de esta magnitud”, afirmó.

Por su parte, Miguel Gómez, director del Coro Cantus Firmus, relató la historia de colaboración con la Sinfónica de Entre Ríos y señaló que fue la primera vez que el coro cantó solo con la orquesta, describiendo la experiencia como “muy interesante”.

Desde el público, Silvina, de 34 años, compartió: “Me gusta lo que transmiten, el conjunto de los instrumentos y la historia que cuenta cada una de las obras, me parece muy enriquecedor”.

El concierto, que contó con ochenta músicos en escena, culminó con una ovación de pie del público tras una hora y media de duración.

