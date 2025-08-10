Aprenden un sujeto por agredir a su pareja

En horas de la noche de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, se constituyó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Lavalle al 400, en esta ciudad, tras recibir un requerimiento de intervención por un hecho de violencia.

En el lugar, los efectivos constataron la presencia de un individuo de 33 años de edad, con domicilio en Capital Federal, quien habría agredido físicamente a su pareja.

Ante la situación, se procedió a la inmediata aprehensión del sujeto y su posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal de Colón. Asimismo, se recepcionó la correspondiente denuncia a la víctima, garantizando las medidas de resguardo y contención pertinentes.

