Continúan los talleres del ANAF en los barrios sanjosesinos

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) del municipio de San José sigue acercando propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad en distintos puntos de la ciudad.

En los barrios El Brillante y San Miguel, se desarrollan semanalmente los talleres de Mini Chef, Arteterapia, Reciclado y Ritmos Latinos, pensados para estimular la creatividad, el trabajo en equipo, la expresión artística y los hábitos saludables.

Estas actividades, coordinadas por profesionales y talleristas locales, buscan generar espacios de encuentro e integración, promoviendo el desarrollo personal y comunitario de niños, adolescentes y familias.

