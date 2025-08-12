El HCD sanjosesino se manifestó en contra al veto presidencial a la discapacidad

Este lunes por la tarde, se convocó a una Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de San José, que se realizó en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” en la cual los ediles sancionaron la Resolución 20/2025 que expresa públicamente el apoyo a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad y el desacuerdo con el veto presidencial a la Ley Nacional 27.793.

La misma fue tratada y aprobada sobre tablas con el acompañamiento y apoyo de redes de prestadores de servicios y centros de día de nuestra localidad.

