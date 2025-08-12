Avanza la Ampliación del Hospital Oncológico de Día San José

El Hospital Oncológico de Día, que forma parte del Servicio de Oncología del Hospital San José, sigue creciendo para ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad. Gracias al apoyo del Municipio de San José, ya se ha comenzado con el relleno del terreno y la adquisición de materiales para ampliar sus instalaciones.

El Intendente Gustavo Bastian, junto al director del Hospital, Marcelo Ramat, firmó un compromiso para finalizar la obra, que incluirá la provisión de materiales y mano de obra, todo bajo la supervisión del departamento de arquitectura del municipio y de acuerdo con los planos aprobados por el Ministerio de Salud Provincial.

Con esta ampliación, el nuevo edificio contará con:

– Consultorios especializados.

– Área administrativa.

– Sala de quimioterapia.

– Enfermería.

– Sala de preparación de medicamentos.

– Una sala de internación para quienes lo necesiten.

– Estacionamiento para ambulancias y rampas de acceso.

Todo esto cumplirá con las normativas vigentes del Ministerio de Salud Provincial y Nacional, asegurando espacios modernos y adecuados para el cuidado de nuestros pacientes.

«Seguimos trabajando para mejorar la atención y el bienestar de todos» puntualizan desde el nosocomio local.

www.discofm.com.ar