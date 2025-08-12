La última semana se llevó adelante un nuevo encuentro del Consejo Consultivo de las Adolescencias Entrerrianas, un espacio de participación que reúne a jóvenes de diferentes localidades para intercambiar experiencias, aprender y fortalecer vínculos.

En esta oportunidad, la ciudad de Ubajay fue sede del tercer encuentro, que contó con la participación de más de 30 adolescentes del departamento Colón.

La jornada comenzó con un almuerzo y una visita guiada al museo local. Luego, se desarrolló un trabajo grupal en torno a la participación juvenil en cada ciudad, abordando experiencias en centros de estudiantes, consejos estudiantiles y otras formas de organización.

El cierre fue con una merienda compartida. Además, las y los adolescentes propusieron que en el próximo encuentro se trabajen temas vinculados a salud sexual y reproductiva y consumo problemático.

Estos espacios son fundamentales para el desarrollo, la vinculación y el aprendizaje de las juventudes, así como para brindarles herramientas que les permitan enfrentar los desafíos y problemáticas actuales con mayor preparación y compromiso.

www.discofm.com.ar