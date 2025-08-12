Entre Ríos estuvo presente en el encuentro regional contra la Trata de Personas

El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, estuvo presente en el primer encuentro regional para la lucha contra la trata de personas, que tuvo lugar en Santa Fe.

La jornada, de la cual participó la coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, junto a autoridades de la Región Centro, integrada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, fue el espacio de encuentro para la firma del acta constitutiva de la Mesa Permanente contra la Trata de Personas de la Región Centro, sesionando ad-referendum.

La actividad, organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la vecina provincia, contó también con el desarrollo de paneles en referencia a la temática con la presencia de destacados expositores.

«A través de esta iniciativa se pretende fortalecer la articulación en la región centro, de políticas públicas en materia de prevención, como en la búsqueda de restitución de derechos y asistencia a víctimas del delito en un trabajo conjunto entre las tres provincias, reafirmando el compromiso como un tema prioritario en las agendas de gobierno, como bloque de integración territorial», explicó Calveyra.

Del evento participaron el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jaton; el titular de la mesa ejecutiva del Ente Región Centro e Integración de Entre Ríos, Jorge Chemes, junto a la titular por la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone.

