Está abierta la segunda convocatoria 2025 para las becas Progresar Obligatorio y Superior

Hasta el 1° de septiembre estará abierta la inscripción para finalizar la secundaria y continuar estudios superiores. Por primera vez, podrán postularse estudiantes de instituciones privadas en el nivel superior.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1° de septiembre para la línea Obligatorio (dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la secundaria). En tanto, las líneas Superior y Enfermería (para ingresantes hasta 25 años y estudiantes avanzados hasta 30) abrirán del 18 de agosto al 5 de septiembre. En esta última línea la gran novedad de esta edición es que, por primera vez, se incluirá a estudiantes de instituciones privadas en la posibilidad de acceder a las becas. Así se anunció desde el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación.

Para postularse, se debe ingresar a la página oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario, registrar un CBU y validar la cuenta a través de Mi Argentina. Es requisito acreditar ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), tener asistencia regular a clases y cumplir con las condicionalidades específicas del programa. Los pagos se realizarán por transferencia directa al beneficiario.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico becas.socioeducativas.cge@entrerios.edu.ar o al teléfono (0343) 4209331. Cabe destacar que estos contactos son exclusivamente para postulantes e instituciones de la provincia de Entre Ríos.

www.discofm.com.ar