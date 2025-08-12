Finalizaron las obras en la escuela San Martín N° 6 de Concordia

La Comisión Administradora para el Fondo de Salto Grande (Cafesg), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, anunció la finalización de una nueva obra dentro del Plan de mejoramiento de infraestructura escolar en el departamento de Concordia. La obra, que contó con una inversión de más de 70.000.000 pesos, se centró en la remodelación del comedor y la mejora del sistema de desagües en la escuela N°6 Gral. San Martín.

«Estas obras no son sólo ladrillos y caños nuevos: son un mensaje claro de que la educación es prioridad y que el Estado está presente para garantizar que nuestros chicos y docentes tengan espacios dignos, seguros y preparados para el futuro», expresó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, tras la finalización de las obras.

Este proyecto integral tuvo como principal objetivo resolver problemas de funcionalidad y deficiencias edilicias que impactan directamente en el bienestar de los estudiantes y el personal. La intervención buscó transformar y modernizar áreas centrales como el comedor, la cocina y el baño del personal, que antes presentaban problemas de hundimiento de pisos, filtraciones, inundación de pasillos y carencias en las instalaciones eléctricas.

«Estos son los momentos donde la satisfacción es mayor, trabajamos todos los días para que momentos como estos lleguen y toda la comunidad educativa pueda empezar a disfrutar de la obra terminada», dijo el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, en el momento de la firma del Acta de uso de las instalaciones.

El intendente de Concordia, Francisco Azcue, participó de la entrega de la obra y destacó: «es muy importante que las obras lleguen directo a nuestras comunidades, por eso estamos trabajando articuladamente con provincia, con Cafesg, con la Dirección Departamental de Escuelas y con otros organismos y lo vamos a seguir haciendo, para que cada concordiense empiece a ver los resultados de una gestión más eficiente».

Por su parte, la rectora de la institución Mariel Tambucho, declaró: «Estamos muy contentos, muy felices por nuestros niños ya que hoy se inaugura la remodelación que se hizo al comedor de nuestra escuela y el sistema de desagüe. Ahora contamos con un comedor amplio y cómodo moderno donde no solo hay nutrición sino también instalaciones seguras, donde podemos estar compartiendo con nuestros niños enseñanzas no solo escolares sino también de hábitos alimenticios».

De la firma participaron además el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari; el subsecretario de Educación, Carlos Gatto; el vocal de Cafesg, Martín Dri; autoridades de la escuela y medios de comunicación.

Esta iniciativa se alinea con el compromiso de Cafesg y el Gobierno de Entre Ríos de seguir invirtiendo en la infraestructura educativa y hospitalaria de la región de Salto Grande, con el fin de proporcionar entornos más funcionales, seguros y dignos para toda la comunidad.

www.discofm.com.ar