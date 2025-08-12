Nuevo sistema de consulta pública de las habilitaciones de Unidades de Transporte de Alimentos

El objetivo es garantizar el acceso a la información y facilitar el control eficiente del transporte registrado.

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) incorporó un sistema de consulta pública digital que facilita las tareas de fiscalización de la Unidades de Transporte de Alimentos (UTA) registrados en la provincia. La herramienta permite encontrar información sobre las unidades mediante el dominio del vehículo o el número de registro, accediendo desde cualquier dispositivo móvil o el portal web del ICAB. La novedad incluye la incorporación de un código QR alojado en el certificado de UTA, lo que optimiza los procesos de fiscalización y control en todo el territorio.

El nuevo sistema de búsqueda facilita a los organismos de control, a los titulares de registros y al público en general, verificar de manera ágil y precisa el estado del registro de UTA, la vigencia y las características de cada unidad.

La iniciativa del ICAB surge en el marco del Programa de Control de UTA implementado con referentes bromatológicos de municipios y comunas de la provincia y como resultado de reuniones desarrolladas en la Región Centro, donde surge la necesidad de que cada jurisdicción cuente con los registros de certificados de UTA públicos y accesibles para reforzar la transparencia y la eficiencia en el seguimiento de las unidades.

Las UTA deben cumplir con los requisitos que se establecen en el CAA en el Art. 154 bis, contar con su correspondiente habilitación y mantenerse en las condiciones sanitarias que aseguren la inocuidad de los alimentos que transportan. La gestión del registro de las UTA en el ICAB se realiza de manera online y se pueden consultar las condiciones en el portal web.

www.discofm.com.ar