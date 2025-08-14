El Municipio recuperó un importante terreno propiedad del pueblo de Feliciano

Con un operativo de desalojo ordenado por la Justicia, ante una demanda por ocupación ilegal que cursó todas las etapas y tiempos legales, se llevó a cabo el mandamiento del cumplimento de la sentencia, durante la tarde de este jueves.

El terreno usurpado esta emplazado pegado al Corralón Municipal, en calle Tratado del Pilar, en el cual, un comercio lo venia ocupando ilegalmente como depósito de materiales.

Tras la recuperación del inmueble, se buscará darle un fin útil destinado a mejorar los servicios municipales.

«Es una clara política pública municipal, la de recuperar los terrenos que son ocupados ilegalmente, para que sirvan al uso de los vecinos y vecinas, pues en tiempos que tanto se habla de libertad y defensa irrestricta de la propiedad, no se puede dejar de defender la propiedades públicas que son ilegítimamente usurpadas», manifestó al respecto el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo.

