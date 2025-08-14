Allanamientos en Villa Elisa con secuestros de estupefacientes y detención

En el marco de una investigación iniciada a principios del mes de agosto, en virtud al ingreso a una finca situada sobre Bv. Guex al 1.500 de Villa Elisa, de tres personas con sus rostros cubiertos, quienes tras controlar a un morador y en un corto lapso de tiempo, habrían sustraído una suma importante de dinero, una cuchilla y dos revólveres en desuso, es que el personal de la Comisaría local, conjuntamente con personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se abocaron inmediatamente a las averiguaciones sobre el ilícito, para lo cual llevaron a cabo arduos e intensos trabajos investigativos, a través de numerosas entrevistas a vecinos de la localidad, como el relevamiento de cámaras de seguridad, gracias a lo cual se obtuvo información de sumo interés, solicitándose y obteniéndose del Juzgado de Garantías Colón, tres Órdenes de Allanamientos y Requisas Domiciliarias para fincas situadas en las localidades de Villa Elisa y San José.

Estos procedimientos que se llevaron a cabo en la tarde de este miércoles, obteniéndose resultados favorables para la pesquisa, procediéndose al secuestro de siete teléfonos celulares, una suma importante de dinero en efectivo, guantes y prendas de vestir utilizados por los sindicados a la hora de comer el hecho delictivo, un automóvil marca Volkswagen, modelo Vitus, un arma de fuego de hombro, tipo carabina calibre .22 mm, como así también en el Mandamiento Judicial diligenciado en la ciudad de San José se localizó en la morada una cantidad significativa de Clorhidrato de Cocaína, elementos de corte y dos balanzas de precisión.

Una vez finalizados las diligencias, y acorde a las directivas emanadas de la Unidad Fiscal local, se procedió al traslado desde el lugar donde se ejecutaron las medidas judiciales hasta Sede Policial de cinco personas para su correcta identificación, quienes quedaron supeditados a la causa, mientras que a un ciudadano mayor de edad se ordenó su Detención por los presuntos Delitos de Tenencia de Estupefacientes y de Arma de Fuego de uso Civil en Flagrancia.

