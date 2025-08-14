Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

En el marco de una gestión orientada a la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, la empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) puso en marcha una serie de medidas para fortalecer sus procedimientos internos y garantizar un manejo cada vez más eficiente de los bienes y fondos de la compañía.

Entre las acciones implementadas se encuentra un nuevo procedimiento de compras que se aplicará a todas las adquisiciones de la empresa. Este sistema, que amplía la obligatoriedad de comunicar todos los procesos, busca optimizar la trazabilidad, garantizar la competencia entre proveedores y asegurar el estricto cumplimiento de la normativa vigente.

También se estableció un nuevo procedimiento para donaciones, con el fin de ordenar, transparentar y documentar cada entrega de bienes, asegurando criterios claros y equitativos.

En materia de logística, se avanzó con la intervención de los almacenes, incorporando un plan integral para reforzar los controles, optimizar el uso de materiales y mejorar las prestaciones. En este marco se realizó un tratamiento especial a los rezagos que posibilita su posterior venta, lo que ya se concretó en dos oportunidades, superando ampliamente las expectativas iniciales recuperando 30 millones de pesos que servirán para adquirir nuevas herramientas y mejorar así la capacidad operativa de la empresa.

En paralelo, se trabaja en la actualización del registro de proveedores, modernizando y facilitando la forma de darse de alta en el registro, buscando incorporar a nuevas empresas. Como parte de esta iniciativa, próximamente se pondrá en funcionamiento un nuevo usuario de Instagram: Compras Enersa, que complementará la difusión que ya se realiza en la web institucional, medios gráficos y Boletín Oficial. Esta nueva herramienta, coherente con los tiempos que corren, permitirá ampliar el alcance de las convocatorias de compras.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, afirmó que «cada paso que damos en materia de control y transparencia es una inversión en confianza». En este sentido, dijo que «nuestro compromiso es que cada peso y cada recurso de Enersa se utilice de forma eficiente, para que podamos seguir brindando un servicio eléctrico de calidad y con una de las mejores métricas del país. La creación del Instagram Compras Enersa va en esa misma dirección, aprovechar nuevas herramientas para que más empresas puedan sumarse a nuestras convocatorias y contribuir al desarrollo de la provincia».

Estas acciones se suman a una política sostenida de la actual gestión para garantizar que los recursos -que son de todos los entrerrianos- se administren con la máxima responsabilidad y siempre en beneficio de la comunidad.

