Salud, OSER, Femer y Cofaer avanzan en la etapa final de la implementación de la receta electrónica en Entre Ríos

Este jueves, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, acompañado por parte de su equipo técnico, recibió a autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el Colegio de Farmacéuticos (Cofaer) y la Federación Médica (Femer) para analizar el estado de avance de la receta electrónica, que se implementará como único medio de prescripción de medicamentos en la provincia a partir de enero de 2026.

En la reunión también participaron el presidente de OSER, Mariano Gallegos; el vicepresidente de Cofaer, Claudio Iriberry; el referente del área de sistemas de Femer, Gastón Krumm; y autoridades ministeriales y de las instituciones convocadas.

En este contexto, Blanzaco destacó: «Es fundamental que todos los actores del sistema de salud involucrados en la prescripción y dispensa de medicamentos trabajemos de manera conjunta para lograr la implementación plena de esta nueva modalidad». Asimismo, señaló que el objetivo es completar el proceso en enero de 2026, fecha a partir de la cual todas las recetas en Entre Ríos serán electrónicas.

Por su parte, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y Centros de Atención Primaria, Santiago Romero Ayala, explicó que «desde octubre de 2024, el subsector público incorporó la receta electrónica en el sistema Sader, proceso que comenzó meses antes con capacitaciones y acompañamiento a los diferentes efectores. A la fecha, ya se han emitido más de 130.000 recetas desde esta plataforma para los entrerrianos».

Romero Ayala agregó que OSER y Femer registran un crecimiento sostenido en la cantidad de profesionales que utilizan esta herramienta, lo que permite proyectar que en 2026 las recetas en papel quedarán definitivamente en el pasado.

Cabe recordar que el 1 de enero entró en vigencia la Ley Nacional 27.553 de Recetas Electrónicas o Digitales, a la cual Entre Ríos adhirió mediante la Ley Provincial 10.977, reglamentada por el Decreto 4939/23 MS del 7 de diciembre de 2023.

