Hein recibió al flamante arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín

En el marco del homenaje al recientemente fallecido, cardenal Estanislao Esteban Karlic, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió en su despacho al nuevo titular de la Arquidiócesis de Paraná, Monseñor Raúl Martín.

Poco antes del inicio de la decimosegunda sesión ordinaria del 146° periodo legislativo que se desarrolló este miércoles, el titular de la Cámara baja mantuvo un encuentro con Monseñor Raúl Martín, arzobispo de Paraná quien asumió el cargo el 26 de julio pasado.

Tras el encuentro, el prelado destacó la importancia de la convocatoria: “Es una alegría enorme comenzar a conocer así a nuestro pueblo, ya que reconocemos en esta invitación una manera de abrir caminos, no sólo con los hombres de la fe y de la iglesia, sino con todos”.

Al referirse al homenaje a Karlic -quien falleció el pasado viernes 8- el arzobispo valoró el reconocimiento. “Él fue un hombre de encuentro, tuvo coraje, sencillez de pastor como para acercarse a todos para lograr una apertura del corazón, siempre accionando por el bien común y cuando uno busca eso siempre se facilita el encuentro. Ese fue el mensaje mientras vivió y que nos dejó a todos nosotros; su lema era servir y a través de esa acción siempre buscaba el bien de los demás”, remarcó.

Sobre sus primeras impresiones respecto del contacto con la comunidad de Paraná, el arzobispo ponderó el cálido recibimiento. “El pueblo paranaense es muy gentil, han sido días de acomodamiento, de ir conociendo todo lo nuevo para mí pero entre todos me han facilitado ese proceso. Son todos muy predispuestos, manifiestan cercanía para lo que el otro necesita y esto también es propicio para que siempre haya encuentro” finalizó.

