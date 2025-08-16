Reunión del Foro de Seguridad: organizando juntos los festejos de la Primavera

Este viernes por la noche, en la Sala de Sesiones “Alejo Peyret” del HCD San José, el Foro de Seguridad Ciudadana —Presidido por Mirta Pérez— convocó a los padres de la Promo 2025 a una reunión informativa sobre la organización de los festejos de la Primavera, que se desarrollarán el próximo mes.

El encuentro, también contó con la participación de Tomás Dalleves del Área de Juventudes, representantes de las fuerzas de seguridad de San José y Barrio El Brillante, el Secretario de Salud Pablo Orcellet, el Director de Inspección y Tránsito Fabio Ferreyra, la Secretaria del HCD Diana Bes, y el Asesor Legal del mismo, Francisco Gallicet.

El Objetivo de esta reunión fue, coordinar acciones para que la celebración sea segura, cuidada y disfrutable para toda la comunidad y en especial para los estudiantes y sus familias.

