Continúa la obra donde se instalarán las futuras oficinas del 911 en Feliciano

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno y el Sub Jefe de Policía Departamental, Comisario Inspector Mariano Vecchio, recorrieron esta importante obra en construcción que permitirá una mejora para contactar los servicios de seguridad, emergencias médicas y bomberos.

Es un avance importante para todos los ciudadanos poder contar con este servicio, cuyo objetivo principal es salvaguardar vidas y bienes, contribuyendo a una respuesta más rápida y efectiva ante tales situaciones.

«Desde el municipio estamos realizando nuestro mayor esfuerzo y colaborando en todos los aspectos para que en breve lapso de tiempo esto sea una realidad» puntualizó al respecto el Presidente Municipal Damián Arévalo.

