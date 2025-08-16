Despiste y vuelco en Autovía José Gervasio Artigas

En horas de la mañana de este sábado, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en la Autovía Gervasio Artigas al km 143, donde una camioneta marca Renault, modelo Kangoo, conducida por un hombre de 38 años de edad, acompañado por una mujer de 34 años y un niño de 09, todos residente de la localidad de Bovril, Departamento La Paz, al transitar por dicha Ruta en sentido de Sur a Norte, por razones que se tratan de establecer, habría perdido el control del rodado, saliendo hacia un lateral colisionando la barrera de contención, protagonizando varios vuelcos hasta finalizar en el cantero central.

Como consecuencia del siniestro, todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados hacia el nosocomio de Concepción del Uruguay, donde una vez examinados por los profesionales de allí. determinaron que presentaban lesiones de carácter leves. Es dable destacar que en el incidente no se registraron terceros involucrados, ni interrupción en el tránsito.

