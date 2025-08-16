Salud informó el modo que funcionan las postas fijas de extracción de sangre en Entre Ríos

Entre Ríos cuenta con 13 postas fijas de extracción, que forman parte de la Red Provincial de Hemoterapia. Las mismas funcionan en hospitales y están bajo la supervisión del Programa Provincial de Hemoterapia, lo que garantiza calidad, seguridad y trazabilidad en todo el proceso.

La sangre no tiene sustituto ni se puede fabricar, por eso el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), trabaja permanentemente junto a los bancos y postas que integran la Red Provincial de Sangre, para facilitar el acceso a la donación a fin de garantizar la disponibilidad de este recurso irreemplazable, imprescindible para diferentes tratamientos e intervenciones médicas.

Es así que en determinados hospitales, los Servicios de Transfusión cuentan con postas fijas que se encargan de la extracción de sangre a los donantes y también de realizar transfusiones. Las unidades recolectadas en estos espacios se envían a los bancos de sangre de referencia para su estudio.

Luego, la Unidad de Transfusión recibe los componentes sanguíneos ya procesados y estudiados, y se encarga de analizar al receptor y efectuar la transfusión. Todo el proceso se desarrolla siguiendo normas técnicas y buenas prácticas, bajo la supervisión del PPH.

Mejoras y ampliación de la red

Permanentemente se busca mejorar las condiciones y brindar mayores posibilidades de donación para que a la comunidad le resulte más accesible acercarse a dar sangre.

Por ejemplo, en el mes de julio el Hospital Santa Rosa de Chajarí inauguró las mejoras en la posta fija del establecimiento, que comprendieron la remodelación de un espacio edilicio dedicado específicamente a la recepción de los donantes (que cuenta con una entrada independiente), así como la incorporación de nuevo equipamiento (un agitador de extracción automático, adquirido con recursos propios, y una centrífuga de mesa comprada a partir del aporte de la comunidad). Se trata de avances que permiten brindar una mejor atención a los donantes y optimizar el trabajo de la posta, elevando los estándares de calidad y seguridad.

Cabe mencionar que las unidades obtenidas en la posta de extracción del Hospital Santa Rosa son enviadas al banco de sangre del Hospital Masvernat de Concordia, su establecimiento de referencia, para que realice el procesamiento.

A la vez, cabe recordar que en el mes de mayo se incorporó a la red la posta de extracción del Hospital de la Baxada «Doctora Teresa Ratto» de Paraná, convirtiéndose en la 13ª de la provincia.

Postas de donación

Hospital Santa Rosa, de Villaguay 03455 421311.

Hospital San José, de Diamante 0343 4981300.

Hospital San Benjamín, de Colón 03447 421444.

Hospital 9 de Julio, de La Paz 03437 423767.

Hospital Nuestra Señora del Luján, de General Ramírez 0343 4901060.

Hospital San Blas, de Nogoyá 03435 15-421004.

Hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso 03445 481281.

Hospital San Roque, de Rosario del Tala 03445 421977.

Hospital Fermín Salaberry, de Victoria Tel 03436-421563/422415.

Hospital De la Baxada Doctora Teresa Ratto, de Paraná, 0343-4075580.

Hospital Santa Rosa, de Chajarí Tel 03456-210080.

Hospital San José, de Federación Tel 03456- 48111/481290.

Hospital Justo José Urquiza, de Federal Tel 03454-421792/421791.

Bancos de Sangre

Programa Provincial de Hemoterapia ubicado en Hospital San Martín de Paraná 0343-4234545 interno 267

Banco de Sangre del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná 0343 4230460 interno 219.

Banco de Sangre Delicia Concepción Masvernat, de Concordia 0345 4251135.

Banco de Sangre Centenario, de Gualeguaychú 03446 428034.

Banco de Sangre Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay 03442 443901

