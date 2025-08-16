Aprehendido por lesiones leves agravadas en flagrancia en el contexto de Violencia Género y Resistencia a la Autoridad

En horas de la mañana de este sábado, personal policial Dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a una finca situada en inmediaciones de Calle Tucumán al 650 de esta ciudad, a raíz de ser advertido mediante llamados telefónicos recibidos en la Sala de Comunicaciones y Vídeo Vigilancia, sobre un aparente incidente familiar.



Ante ello se dirigieron a la brevedad, donde inmediatamente al llegar se escuchaban gritos y pedidos de auxilio de una ciudadana, por lo que al ingresar raudamente a la propiedad, localizaron en una habitación del inmueble un individuo mayor de edad totalmente exaltado, fuera de sí, junto a una mujer llorando, quien a simple vista estaba lesionada, en virtud a esto, y sumado que pese al reiterado pedido del personal interviene, el sujeto de 38 años no se tranquilizaba y continuaba con sus agresiones e insultos hacia los uniformados, se procedió a su aprehensión.



Seguidamente, al entrevistar a la ciudadana, manifestó que minutos antes habría sido agredida físicamente por su pareja, quien además le había arrojado sus vestimentas por la ventana de la pieza. Al anoticiarse de todos los pormenores a la Fiscalía en turno, se ordenó el traslado y alojamiento del agresor en Sede Policial por Lesiones Leves agravadas en Flagrancia en el contexto de Violencia Género y Resistencia a la Autoridad.

