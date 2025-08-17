Continúan los relevamientos sobre el patrimonio cultural entrerriano

El Área de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos realizó un recorrido por las instalaciones del Almacén Sauer de Colonia Yeruá y sus alrededores. El objetivo fue relevar información sobre el inmueble y acerca de diferentes objetos patrimoniales y manifestaciones culturales.

El almacén Sauer, ubicado en Colonia Yeruá, departamento Concordia, data del año 1895 y es el edificio más antiguo en lo que respecta a sus características. Hoy, 130 años después, este inmueble sigue con las puertas abiertas y es un lugar significativo y emblemático para toda la comunidad.

Según los testimonios proporcionados por su dueña y herederos, el almacén de Carlos Sauer, más que un simple lugar de comercio fue un punto de encuentro para toda la localidad. En una época en que la ciudad más cercana era Concordia, el almacén se convirtió en un espacio vital para la comunidad, donde se celebraban bailes, se conocían parejas y se formaban matrimonios. También fue escenario de espectáculos y eventos al aire libre, como funciones de circo, carreras cuadreras y domas. La comunidad se reunía allí para disfrutar de momentos de diversión y entretenimiento.

El legado del almacén de Sauer sigue vivo en la memoria de la comunidad. El inmueble presenta una planta con tipología en U en torno a un patio central y está integrado por almacén, vivienda con dependencias y sótano. Su construcción es de muro de ladrillos, cubierta de chapa acanalada en pendiente (a un agua) y pisos tanto de ladrillos como de baldosas cerámicas y calcáreas.

A pesar del tiempo, el almacén sigue funcionando con su estructura añeja, conservando su identidad y esencia. Las ventanas, la casa, su frente, la vajilla y todos los objetos traídos de Dinamarca siguen siendo parte del lugar. Los documentos, fotos y recuerdos que se han ido acumulando a lo largo de los años son un testimonio de la rica historia que se ha construido en torno a ella.

Las recetas gastronómicas de licores, tortas y otras exquisiteces también forman parte de su sorprendente patrimonio. Las mismas han sido reproducidas desde sus orígenes hasta hoy, casi de la misma manera como se preparaban en antaño.

