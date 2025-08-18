Fuego Sagrado se coronó tetracampeón del Pollo al Disco

Este sábado, San José vivió una auténtica fiesta de la gastronomía y la cultura popular, con uno de los eventos más esperados del calendario local: el Festival del Pollo al Disco, que este año cumplió con su décima edición reuniendo a familias, visitantes y turistas en una jornada inolvidable.

Diez años compartiendo recetas, tradiciones, música y la calidez de nuestra gente. Diez años de historias, de abrazos entre personas que comparten una misma tierra, de fogones encendidos y corazones contentos. Porque el pollo al disco no es solo un plato, es una experiencia que nos une.



Del tradicional Concurso participaron: Perros de Campana, Cocinar te Enamora, Los de la Costa, Fuego Sagrado, Con alma en la cocina, Los Gringos de los sabores de la Calle Ancha, TapelaoUY, El Tata, y Los Amigos, grandes cocineros, mejores personas y todos ellos ganadores de ediciones anteriores.

El jurado integrado por Agustín Brem, Lautaro Fanoni y Giuliana Francou seleccionó al equipo Fuego Sagrado, que volvió a brillar y se llevó el máximo galardón del Concurso del Pollo al Disco por cuarta vez en su historia, de la mano del reconocido cocinero Fabian «Chango» Mayoraz.

Como ya es tradición, se vendió el clásico Arroz con Pollo solidario, con más de 700 porciones destinadas a beneficio del Hogar de Ancianos La Inmaculada. Una comunidad que se compromete, cocina y comparte.

En el segundo año de la Peña del Pollo al Disco, los shows artísticos llenaron la noche de alegría: el talento del Turco Ríos y el grupo Pasión Folclórica, el carisma del Pato Viganoni, y el gran cierre a cargo de Leo Milezzi. Una noche mágica donde los sabores y los ritmos se fusionaron en un mismo fogón.

Desde la Municipalidad de San José se agradece el apoyo de las empresas Pollos Noelma, Arroz Don Marcos y Los Papulines, además de los emprendimientos locales que acompañaron con obsequios.

