San José conmemoró el 175° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín

En la tarde de este 17 de agosto, la ciudad de San José rindió homenaje al Padre de la Patria al cumplirse 175 años de su fallecimiento. El acto se desarrolló en la plazoleta de la Rotonda, donde vecinos, instituciones y autoridades se reunieron para recordar la figura y el legado del Libertador de América.

La ceremonia fue presidida por el intendente Gustavo Bastian y la viceintendenta Mirta Pérez, y contó con la presencia de representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, concejales, funcionarios municipales y público en general.

También participó la Asociación Sanmartiniana de a través de la profesora Patricia Alba, quien brindó unas palabras destacando la vigencia del pensamiento sanmartiniano y su ejemplo de lucha por la libertad y la unidad de los pueblos latinoamericanos.

El acto incluyó la colocación de ofrendas florales al pie del busto de San Martín y momentos de reflexión en torno a su vida, su compromiso con la independencia y su legado histórico.

De esta manera, San José renovó su compromiso con la memoria del Libertador, manteniendo viva la enseñanza de uno de los próceres más trascendentes de nuestra historia.

www.discofm.com.ar