Feliciano conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín

Durante la tarde de este domingo, se llevó a cabo el Acto Oficial en Plaza Independencia de San José de Feliciano, acompañado por funcionarios municipales y provinciales, concejales y público en general.

Además, estuvieron las distintas instituciones presentes con las banderas de ceremonias.

La bendición religiosa estuvo a cargo del Padre Jacob Eduardo y las palabras alusivas a la fecha fueron expresadas por la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras.

