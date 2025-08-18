Feliciano conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín— 18/08/2025 Comentarios desactivados en Feliciano conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín 5
Durante la tarde de este domingo, se llevó a cabo el Acto Oficial en Plaza Independencia de San José de Feliciano, acompañado por funcionarios municipales y provinciales, concejales y público en general.
Además, estuvieron las distintas instituciones presentes con las banderas de ceremonias.
La bendición religiosa estuvo a cargo del Padre Jacob Eduardo y las palabras alusivas a la fecha fueron expresadas por la Secretaria de Gobierno Anabella Ferreras.
