Home / Destacadas / La provincia impulsa una solución regional para la gestión de los residuos en la microrregión Tierra de Palmares

La provincia impulsa una solución regional para la gestión de los residuos en la microrregión Tierra de Palmares

— 18/08/2025 Comentarios desactivados en La provincia impulsa una solución regional para la gestión de los residuos en la microrregión Tierra de Palmares 1

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, trabaja junto al intendente de Colón, José Luis Walser, y sus pares de Villa Elisa, Susana Lambert, y de San José, Gustavo Bastián, para avanzar en el diseño de un proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que brinde una solución conjunta a los municipios de la microrregión Tierra de Palmares.

La iniciativa se enmarca en una política estratégica del gobierno provincial para dar cumplimiento efectivo a la Ley Provincial 10.311, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de residuos y promueve la regionalización como la herramienta más eficiente para erradicar los basurales a cielo abierto. La conformación de consorcios intermunicipales es una de las metas centrales de la actual gestión ambiental y en esa línea se ha venido trabajando en otros departamentos de la provincia, como Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

El objetivo, al que también aportan referentes técnicos de otros municipios y comunas de la zona, como Pueblo Liebig, fue analizar las alternativas para la conformación de dicho consorcio. Esta iniciativa busca dar una respuesta definitiva a la problemática de los basurales a través de la construcción de un centro de tratamiento y disposición final que sirva a varias localidades, optimizando recursos y garantizando un manejo ambientalmente adecuado.

www.discofm.com.ar