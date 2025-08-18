Avanza importante obra de pavimento en Concepción del Uruguay

En el sector suroeste de Concepción del Uruguay prosiguen los trabajos en una de las obras viales más significativas de los últimos años, que contempla la pavimentación de 50 cuadras y beneficiará de forma directa a cientos de familias.

Los trabajos, iniciados el 1 de julio, forman parte de un plan integral de recuperación y mantenimiento vial impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que construyó la totalidad de las viviendas en la zona. La intervención incluye los grupos habitacionales 200 Viviendas Lomas Sur, 30 Viviendas VICOER y 80 Viviendas AGMER.

Actualmente, la obra registra un avance sostenido: ya se completó la séptima cuadra y se trabaja en la denominada «Neutralización 03», de acuerdo con el esquema planificado. En total, se pavimentarán aproximadamente 50 cuadras de 50 metros cada una.

Con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, financiada por el gobierno provincial, la obra mejorará la transitabilidad y la seguridad vial, además de revalorizar todo el sector.

